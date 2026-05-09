Фіцо зустрівся з Путіним у Москві

Словацький прем’єр Роберт Фіцо зустрівся з правителем РФ Владіміром Путіним у Москві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє словацьке Aktuality.

Фіцо на зустрічі з Путіним у Кремлі заявив, що для нього "велика честь" бути у Москві під час святкування Дня перемоги.

"Від імені уряду Словацької Республіки і присутньої тут словацької делегації дозвольте привітати вас із найвидатнішим національним святом", – заявив Фіцо.

Російське РИА Новости наводить нібито слова Фіцо про те, що у Європі з’являється нова залізна завіса, але Росія і Словаччина зможуть зробити кроки до нормалізації відносин.

Путін під час зустрічі сказав, що знає про проблеми, які супроводжували візит Фіцо до Москви – оскільки країни Балтії відмовилися пропускати його літак, та відзначив, що важливо, що він все ж зміг приїхати.



Фото: пресслужба Кремля

Путін також заявив, що Росія готова забезпечити енергетичні потреби Словаччини.

На зустрічі були присутні також глава МЗС РФ Сергєй Лавров і голова "Росатому".

Словацький прем’єр – єдиний з європейських лідерів, хто приїхав до Москви на 9 травня. Наскільки відомо, він при цьому не був на параді на Красній площі.

Минулого року Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня. Цього року Вучич не поїхав, обмежившись вітальним листом.