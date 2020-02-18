МИД Грузии: нападение у Золотого разрушает мирный прогресс
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает, что свежее обострение у Золотого разрушает любой прогресс в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Глубоко обеспокоен сообщениями о поддерживаемом Россией нападении на украинские опорные пункты вблизи Золотого сегодня. Военная эскалация подрывает усилия по мирному урегулированию и разрушает любой прогресс в этом процессе", - заявил дипломат в своем официальном канале в Twitter.
Deeply concerned over reports of Russian-backed attack on Ukrainian strongholds near #Zolote today. Military escalation undermine efforts towards peaceful settlement and ruin any progress in this process @MFA_Ukraine @VPrystaiko— David Zalkaliani (@DZalkaliani) February 18, 2020
Во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного в районе Золотого.
В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения.
Евросоюз в связи с этим обвинил боевиков в нарушении режима тишины и ожидает, что Россия заставит их соблюдать прекращение огня.