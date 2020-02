МИД Грузии: нападение у Золотого разрушает мирный прогресс

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает, что свежее обострение у Золотого разрушает любой прогресс в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Глубоко обеспокоен сообщениями о поддерживаемом Россией нападении на украинские опорные пункты вблизи Золотого сегодня. Военная эскалация подрывает усилия по мирному урегулированию и разрушает любой прогресс в этом процессе", - заявил дипломат в своем официальном канале в Twitter.

Deeply concerned over reports of Russian-backed attack on Ukrainian strongholds near #Zolote today. Military escalation undermine efforts towards peaceful settlement and ruin any progress in this process @MFA_Ukraine @VPrystaiko