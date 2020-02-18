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МИД Грузии: нападение у Золотого разрушает мирный прогресс

Вторник, 18 февраля 2020, 16:40

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает, что свежее обострение у Золотого разрушает любой прогресс в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Глубоко обеспокоен сообщениями о поддерживаемом Россией нападении на украинские опорные пункты вблизи Золотого сегодня. Военная эскалация подрывает усилия по мирному урегулированию и разрушает любой прогресс в этом процессе", - заявил дипломат в своем официальном канале в Twitter.

Во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного в районе Золотого.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения.

Евросоюз в связи с этим обвинил боевиков в нарушении режима тишины и ожидает, что Россия заставит их соблюдать прекращение огня.

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Донбасс и ОРДЛО Грузия
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