У Римі арештували експосла за підозрою у незаконній видачі шенгенських віз росіянам

У Римі заарештували колишнього посла Італії в Узбекистані П'єргабріеле Пападіа де Боттіні ді Сант-Аньєзе, якого звинувачують в організації схеми видачі шенгенських віз в італійському посольстві в Ташкенті.

Про це повідомляє La Repubblica, інформує "Європейська правда".

За даними слідства, підозрюваний за час роботи послом в Узбекистані взяв на себе управління візовим відділом і перевів туди Татьяну Тараканову – громадянку Росії та Італії, яка до цього працювала разом з ним в італійському консульстві в Москві.

Зараз стосовно обох ведеться розслідування прокуратурою Риму за підозрою у сприянні нелегальній імміграції та корупції за дії, що суперечать службовим обов'язкам.

Співробітники Фінансової гвардії виконали запобіжні заходи, винесені слідчим суддею Риму Анналізою Марцано. Пападіа був заарештований у Римі та поміщений до в'язниці в очікуванні завершення розслідування. Він уже був відсторонений від посади в грудні 2025 року.

За даними слідчих, Пападія за допомогою Таракановох організував систему видачі довгострокових туристичних віз (від одного до трьох років) громадянам Росії, навіть якщо вони не відповідали вимогам, встановленим законодавством, що регулює в'їзд до Шенгенської зони.

За свої послуги він вимагав 4 до 16 тисяч євро з людини.

У схемі брали участь три туристичні агентства з офісами в Москві. І саме до цих центрів звернулися щонайменше 95 громадян Росії, які потім в’їхали до Італії, не маючи необхідних для отримання візи вимог.

Зараз прокурори та співробітники фінансової поліції продовжують розслідування приблизно 400 справ і перевірку підтверджених статків Пападіа, які становлять близько 3 мільйонів євро. І які, як він стверджує, є результатом спадщини.

