У Кремлі кажуть, що Фіцо не передавав Путіну "послань" від Зеленського

В оточенні правителя РФ кажуть, що словацький прем’єр Роберт Фіцо у розмові з очільником Кремля не передавав йому ніяких послань від президента України, хоча про тему України згадували.

Як повідомляє російське "Интерфакс", пише "Європейська правда", про це у спілкуванні з російськими ЗМІ заявив радник правителя РФ Юрій Ушаков.

Ушакова запитали про те, чи Фіцо передавав Путіну якісь послання від Зеленського.

"Можу сказти, що українська тема обговорювалася, серед багатьох інших питань. Під час цього обговорення прем’єр-міністр поінформував нашого президента і нашу делегацію про те, що днями він справді зустрічався із Зеленським. Зеленський висловив йому свої оцінки ситуації… Але ніяких послань Зеленський через нього не передавав", – прокоментував радник правителя РФ.

"Фіцо просто досить детально поінформував про те, про що він говорив із Зеленським", – додав Ушаков.

Як вже повідомляли, 9 травня Роберт Фіцо зустрівся з Путіним у Москві. Він є єдиним лідером з ЄС, хто присутній у російській столиці.

Фіцо прибув до Москви ще 8 травня та поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля. Тоді ж він сказав, що є свого роду "чорною вівцею" у ЄС.

Перед візитом у Братиславі повідомляли, що Роберт Фіцо має намір передати господарю Кремля "послання" від українського президента Володимира Зеленського, та що він може отримати від Путіна "цінну інформацію" про те, як той бачить зусилля щодо припинення війни.

В Офісі президента України з цього приводу зазначали, що Зеленський на зустрічі сказав Фіцо, що Україна готова зустрічатись з РФ на рівні лідерів у змістовному форматі.