Президентка Єврокомісії привітала Мадяра зі вступом на посаду

Новини — Субота, 9 травня 2026, 16:38 — Марія Ємець

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра зі вступом на посаду.

Як повідомляє "Європейська правда", допис вона опублікувала невдовзі після того, як новий уряд у Будапешті склав присягу. 

Фон дер Ляєн висловила вітання Мадяру зі вступом на посаду та зазначила, що у цей День Європи "наші думки у Будапешті". 

"Надія і обіцянка відновлення – потужний сигнал у ці складні часи. Попереду у нас важлива робота. Ми будемо рухатися вперед разом – задля Угорщини і задля Європи", – написала вона. 

Вдень 9 травня новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром, лідером донині опозиційної "Тиси", склав присягу та офіційно розпочинає роботу. 

Перед цим на інавгураційному засіданні парламенту обрали спікерку законодавчого органу; одним з перших її рішень стало повернення на будівлю прапора ЄС

Повідомляють, що площа перед парламентом вщент заповнена людьми, які прийшли відзначити кінець "епохи Орбана". Сам Орбан відсутній на інавгураційному засіданні парламенту.

За даними одного з нещодавніх опитувань, 64% угорців розраховують, що Мадяр поліпшить відносини з Україною.

Водночас виборці "Тиси" розділилися у думках, чи слід розблокувати переговори про вступ України в ЄС.

