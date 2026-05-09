В Угорщині почав роботу новий парламент, на будівлю повернули прапор ЄС

В Угорщині 9 травня зібрався на інавгураційне засідання новообраний парламент, де абсолютну більшість має партія "Тиса" Петера Мадяра.

Про це повідомляє 444, пише "Європейська правда".

У суботу 9 травня парламент Угорщини нового скликання, обраний на виборах 12 квітня, зібрався на своє перше засідання. Абсолютну більшість у ньому, як відомо, тепер має опозиційна "Тиса".

Цього ж дня мають затвердити уряд Петера Мадяра.

Парламент вже обрав спікеркою представницю "Тиси" Агнеш Форстхоффер, а також віцеспікерів, з яких майже усі є представниками "Тиси", один – представник тепер опозиційної "Фідес", один – від Християнсько-демократичної народної партії KDNP, і один – від ультраправої MI Hazánk.

Одним з перших рішень нової спікерки стало повернення прапора ЄС на будівлю парламенту – вперше за 12 років.

Попередній багаторічний прем’єр-міністр Віктор Орбан відсутній на інавгураційній сесії; колишній очільник МЗС Петер Сійярто є у залі.

Раніше Мадяр закликав угорців 9 травня приходити під стіни парламенту, щоб відзначити кінець "епохи Орбана", який очолював країну 16 років.

За даними одного з нещодавніх опитувань, 64% угорців розраховують, що Мадяр поліпшить відносини з Україною.

Водночас виборці "Тиси" розділилися у думках, чи слід розблокувати переговори про вступ України в ЄС.