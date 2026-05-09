Зеленський розповів про розмову з президентом Євроради

Новини — Субота, 9 травня 2026, 14:19 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою з нагоди Дня Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму Х.

Зеленський зазначив, що Кошта вітав Україну з Днем Європи, а він зі свого боку дякував за надану Євросоюзом підтримку Україні. 

"Ми обговорили з Антоніу нашу спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції України: Україна буде повноправною частиною Євросоюзу. Готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень", – зазначив президент. 

Також темою розмови були останні події у межах переговорів для завершення російсько-української війни та домовленість з РФ за посередництва США про обмін полоненими. 

"Ми захистимо свою незалежність і право нашого народу самостійно обирати шлях. Саме цим ми захистимо і право всіх європейських народів жити так, як вони самі того хочуть. Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало. І не спрацює", – додав Зеленський. 

Нагадаємо, на початку травня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка висловив оцінку, що Україна може закрити більшість переговорних розділів з ЄС за 12-18 місяців.

Також він зазначив, що Україна очікує на контакти з майбутнім урядом Угорщини, зокрема щодо відкриття кластерів.

