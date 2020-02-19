Франція до кінця червня закриє свою найстарішу АЕС

Франція розпочинає закриття своєї найстарішої атомної електростанції Фессенхайм, процес має завершитися до 30 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.

У суботу о 2.30 ночі буде відключений перший реактор АЕС Фессенхайм.

Постанова, що підтверджує повну і остаточну зупинку реакторів найстарішої діючої атомної електростанції Франції до кінця червня 2020 року, підписана урядом і опублікована в середу 19 лютого в Офіційному журналі, "набирає чинності 22 лютого 2020 року для реактора № 1 і 30 червня 2020 року для реактора № 2".

Поступове відключення 900-мегаватного водяного реактора почнеться в п'ятницю ввечері.

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Утилізація відпрацьованого палива повинна відбутися до літа 2023 року. Що стосується демонтажу, то він триватиме щонайменше до 2040 року.

АЕС у Фессенхаймі знаходиться в експлуатації з 1977 року і розташована на лінії сейсмічного розлому, і французькі, німецькі та швейцарські екологи протягом багатьох років закликали до її закриття.

У 2016 Німеччина зажадала від Франції закрити АЕС після повідомлення про те, що інцидент, який стався там у 2014 році, був значно серйознішим, ніж офіційно повідомлялося. Тоді через повінь співробітники станції були змушені задіяти систему аварійної зупинки реактору.