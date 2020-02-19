Франція до кінця червня закриє свою найстарішу АЕС
Франція розпочинає закриття своєї найстарішої атомної електростанції Фессенхайм, процес має завершитися до 30 червня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.
У суботу о 2.30 ночі буде відключений перший реактор АЕС Фессенхайм.
Постанова, що підтверджує повну і остаточну зупинку реакторів найстарішої діючої атомної електростанції Франції до кінця червня 2020 року, підписана урядом і опублікована в середу 19 лютого в Офіційному журналі, "набирає чинності 22 лютого 2020 року для реактора № 1 і 30 червня 2020 року для реактора № 2".
Поступове відключення 900-мегаватного водяного реактора почнеться в п'ятницю ввечері.
Утилізація відпрацьованого палива повинна відбутися до літа 2023 року. Що стосується демонтажу, то він триватиме щонайменше до 2040 року.
АЕС у Фессенхаймі знаходиться в експлуатації з 1977 року і розташована на лінії сейсмічного розлому, і французькі, німецькі та швейцарські екологи протягом багатьох років закликали до її закриття.
У 2016 Німеччина зажадала від Франції закрити АЕС після повідомлення про те, що інцидент, який стався там у 2014 році, був значно серйознішим, ніж офіційно повідомлялося. Тоді через повінь співробітники станції були змушені задіяти систему аварійної зупинки реактору.