Франция до конца июня закроет старейшую АЭС

Франция начинает процесс закрытия своей старейшей атомной электростанции Фессенхайм, который должен завершиться до 30 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Franceinfo.

В субботу в 2:30 ночи будет отключен первый реактор АЭС Фессенхайм.

Постановление, подтверждающее полную и окончательную остановку реакторов старейшей действующей атомной электростанции Франции до конца июня 2020 года, подписанное правительством и опубликованное в среду 19 февраля в Официальном журнале ЕС, "вступает в силу 22 февраля 2020 года для реактора № 1 и 30 июня 2020 для реактора № 2 ".

Постепенное отключение 900-мегаваттного водяного реактора начнется в пятницу вечером.

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Утилизация отработанного топлива должна состояться до лета 2023 года. Что касается демонтажа, то он продлится как минимум до 2040 года.

АЭС в Фессенхайме находится в эксплуатации с 1977 года и расположена на линии сейсмического разлома, поэтому французские, немецкие и швейцарские экологи в течение многих лет призывали к ее закрытию.

В 2016 году Германия потребовала от Франции закрыть АЭС после сообщения о том, что инцидент, который произошел там в 2014 году, был значительно серьезнее, чем официально сообщается. Тогда из-за наводнения сотрудники станции были вынуждены задействовать систему аварийной остановки реактора.