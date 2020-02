Подав у відставку заступник голови Пентагону, який був проти затримки допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп оголосив про відставку заступника міністра оборони США з політичних справ Джона Руда.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Я хотів би подякувати Джону Руду за його службу нашій країні і побажати йому успіхів у подальших починаннях", - написав Трамп.

I would like to thank John Rood for his service to our Country, and wish him well in his future endeavors! https://t.co/kPA1rYCKvp