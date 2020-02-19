Подав у відставку заступник голови Пентагону, який був проти затримки допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп оголосив про відставку заступника міністра оборони США з політичних справ Джона Руда.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Я хотів би подякувати Джону Руду за його службу нашій країні і побажати йому успіхів у подальших починаннях", - написав Трамп.

I would like to thank John Rood for his service to our Country, and wish him well in his future endeavors! https://t.co/kPA1rYCKvp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2020

При цьому президент США також твітнув повідомлення журналістки Bloomberg, яка повідомила про звільнення Руда ще до офіційного підтвердження.

У статті видання також стверджується, що Руд, який радив адміністрації Трампа не припиняти військову допомогу Україні, подав у відставку під тиском деяких соратників президента США.

За словами прессекретаря Пентагону Аліси Фарах, Руд залишить свою посаду в кінці місяця. Його замінить заступник держсекретаря Джеймс Андерсон. Цей пост є одним з найбільш важливих в Пентагоні, заступник керує офісом, який транслює і реалізує політику, встановлену вищими цивільними керівниками Пентагону.

Руд займав посаду в Пентагоні з січня 2018 року. Він був офіційною особою, яка в травні підтвердила Конгресу, що Україна має право на отримання допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів. Пізніше ця допомога була тимчасово заблокована Білим домом, а рішення опинилося в центрі справи про імпічмент Трампа.

Раніше телеканалу CNN повідомляв, що Руд попередив міністра оборони Марка Еспера про те, що не слід припиняти військову допомогу Україні, по електронній пошті 25 липня, в той же день, коли Трамп звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням розслідувати дії проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера.