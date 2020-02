Подал в отставку замглавы Пентагона, выступавший против задержки помощи Украине

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке заместителя министра обороны США по политическим делам Джона Руда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Я хотел бы поблагодарить Джона Руда за его службу нашей стране и пожелать ему удачи в дальнейших начинаниях", - написал Трамп.

I would like to thank John Rood for his service to our Country, and wish him well in his future endeavors! https://t.co/kPA1rYCKvp