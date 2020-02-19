Подал в отставку замглавы Пентагона, выступавший против задержки помощи Украине
Президент США Дональд Трамп объявил об отставке заместителя министра обороны США по политическим делам Джона Руда.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.
"Я хотел бы поблагодарить Джона Руда за его службу нашей стране и пожелать ему удачи в дальнейших начинаниях", - написал Трамп.
I would like to thank John Rood for his service to our Country, and wish him well in his future endeavors! https://t.co/kPA1rYCKvp— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2020
При этом президент США также твитнул сообщение журналистки Bloomberg, которая сообщила об увольнении Руда еще до официального уведомления.
В статье издания также утверждается, что Руд, который советовал администрации Трампа не прекращать военную помощь Украине, подал в отставку под давлением некоторых соратников президента США.
По словам пресс-секретаря Пентагона Алиссы Фарах, Руд покинет свой пост в конце месяца. Его заменит заместитель госсекретаря Джеймс Андерсон. Этот пост является одним из наиболее важных в Пентагоне, он управляет офисом, который транслирует и реализует политику, установленную высшими гражданскими лидерами Пентагона.
Руд занимал должность в Пентагоне с января 2018 года. Он был официальным лицом, которое в мае подтвердило Конгрессу, что Украина имеет право на получение помощи в размере 250 миллионов долларов. Позже эта помощь была временно заблокирована Белым домом, а решение оказалось в центре дела об импичменте Трампа.
Ранее телеканала CNN сообщал, что Руд предупредил министра обороны Марка Эспера о том, что не следует прекращать военную помощь Украине, по электронной почте 25 июля, в тот же день, когда Трамп обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой расследовать действия против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.