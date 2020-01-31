Ердоган не виключає нової військової операції в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна не буде просто спостерігати у випадку, якщо ситуація щодо сирійської провінції Ідліб не буде врегульована негайно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

"Ми не допустимо жорстокості режиму по відношенню до свого народу, режиму, який нападає і проливає кров", - заявив Ердоган.

Сирія також "постійно загрожує нашій країні міграцією", заявив він.

"Туреччина абсолютно щиро бажає стабільності і безпеки Сирії, і з цією метою ми не будемо ухилятися від того, щоб робити все необхідне, включаючи застосування військової сили" – наголосив президент Туреччини.

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Він підкреслив, що Туреччина "не може стояти осторонь, як простий глядач, коли нові загрози приходять до наших кордонів".

Нагадаємо, 28 січня Сирійська арабська армія за підтримки Росії та іранських терористичних угруповань увійшла у важливе місто Маарат Аль-Нуман за 40 км від міста Ідліб.

Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії і заявив, що діятиме самостійно, якщо Москва не перегляне свою співпрацю з режимом сирійського президента Башара Асада.