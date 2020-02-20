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Швейцарський суд: логотип популярного лікеру Jägermeister не ображає почуття християн

Четвер, 20 лютого 2020, 10:26

Швейцарський суд постановив, що логотип популярного лікеру Jägermeister не є релігійно образливим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Швейцарський федеральний інститут інтелектуальної власності раніше заблокував спроби німецького алкогольного бренду поширити свою торгову марку на косметику і розважальні послуги.

Він стверджував, що логотип бренду - олень і хрест - може образити християн.

Але федеральні судді Швейцарії винесли рішення на користь Jägermeister.

Федеральний адміністративний суд постановив, що "інтенсивне" використання логотипу "послабило його релігійний характер" з плином часу, що робить ймовірність вчинення справжнього злочину малоймовірною.

Логотип є відсилкою на легенду про святого Губерта, "апостола Арденн", який, як кажуть, прийняв християнство в Страсну п'ятницю в VIII столітті після того як побачив оленя з розп'яттям між рогами.

Тепер Jägermeister може використовувати свій логотип на широкому спектрі товарів у Швейцарії, включаючи косметику, мобільні телефони або телекомунікаційні послуги.

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Швейцарія
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