Швейцарский суд логотип популярного ликера Jägermeister не оскорбляет чувства христиан

Швейцарский суд постановил, что логотип популярного ликера Jägermeister не является религиозно оскорбительным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Швейцарский федеральный институт интеллектуальной собственности ранее заблокировал попытки немецкого алкогольного бренда распространить свою торговую марку на косметику и развлекательные услуги.

Он утверждал, что логотип бренда - олень и крест - может оскорбить христиан.

Но федеральные судьи Швейцарии вынесли решение в пользу Jägermeister.

Федеральный административный суд постановил, что "интенсивное" использование логотипа "ослабило его религиозный характер" с течением времени, что делает вероятность совершения настоящего преступления маловероятным.

Логотип является отсылкой на легенду о святом Губерте, "апостоле Арденн", который, как говорят, принял христианство в Страстную пятницу в VIII веке после того, как увидел оленя с распятием между рогами.

Теперь Jägermeister может использовать свой логотип на широком спектре товаров в Швейцарии, включая косметику, мобильные телефоны или телекоммуникационные услуги.