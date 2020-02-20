США передали Україні картину, викрадену в часи Другої світової війни

Сполучені Штати передали Україні картину художника П’єра Луї Гудро, яка під час Другої світової була вкрадена нацистами із музею в Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві українського МЗС.

"19 лютого у Нью-Йорку міністр закордонних справ Вадим Пристайко взяв участь в офіційній церемонії передачі українській стороні американськими правоохоронними органами картини художника П’єра Луї Гудро "Закохана пара", - йдеться у повідомленні.

У часи Другої світової війни картина була вкрадена нацистами із Київського національного музею Ханенків та згодом опинилася в США.

"Повернення об’єкта культурної спадщини стало можливим завдяки успішній співпраці дипломатів та спеціальних служб двох країн", - відзначили в МЗС.