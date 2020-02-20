Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Грузія заявила про масштабну кібератаку Генштабу Збройних сил РФ

Турецька армія почала операцію в Ідлібі

Стрілянина у Німеччині: прокуратура підозрює теракт

У Сирії військові США витіснили на узбіччя дороги машину армії РФ






США передали Україні картину, викрадену в часи Другої світової війни

Четвер, 20 лютого 2020, 15:43

Сполучені Штати передали Україні картину художника П’єра Луї Гудро, яка під час Другої світової була вкрадена нацистами із музею в Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві українського МЗС.

"19 лютого у Нью-Йорку міністр закордонних справ Вадим Пристайко взяв участь в офіційній церемонії передачі українській стороні американськими правоохоронними органами картини художника П’єра Луї Гудро "Закохана пара", - йдеться у повідомленні.

 

У часи Другої світової війни картина була вкрадена нацистами із Київського національного музею Ханенків та згодом опинилася в США. 

"Повернення об’єкта культурної спадщини стало можливим завдяки успішній співпраці дипломатів та спеціальних служб двох країн", - відзначили в МЗС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США
powered by lun.ua