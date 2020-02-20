США передали Украине картину, похищенную во времена Второй мировой войны

Соединенные Штаты передали Украине картину художника Пьера Луи Гудро, которая во время Второй мировой была украдена нацистами из музея в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении украинского МИД.

"19 февраля в Нью-Йорке министр иностранных дел Вадим Пристайко принял участие в официальной церемонии передачи украинской стороне американскими правоохранительными органами картины художника Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара", - говорится в сообщении.

Во времена Второй мировой войны картина была украдена нацистами из Киевского национального музея Ханенко и впоследствии оказалась в США.

"Возвращение объекта культурного наследия стало возможным благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и специальных служб двух стран", - отметили в МИД.