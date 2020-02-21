Прем’єр Болгарії заперечив свою причетність до відмивання грошей у Барселоні

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов категорично заперечує наявність у нього закордонної нерухомості і участь у схемі з відмивання грошей в Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

"Я не маю жодного будинку чи фірми у Барселоні. Я був там 15 років тому як мер Софії. У мене немає нічого спільного з цими компаніями, а окремих людей я не бачив же 20 років" - сказав Борисов.

Крім того, за словами прем’єра Болгарії, жоден з органів влади Іспанії, ні поліція, ні антикорупційна прокуратура не запитували в нього жодної інформації.

"Чому я повинен відповідати за те, чому не було знайдено жодних доказів", - заявив прем'єр-міністр.

Борисов заявив, що не відчуває жодного хвилювання у зв'язку з публікацією іспанської газети El Periodico і має намір продовжувати свою роботу на посаді глави уряду ще один рік, до кінця мандата.

Раніше повідомлялося, що поліція Каталонії і антикорупційна прокуратура розслідують можливу причетність прем’єра Болгарії Бойко Борисова до схеми "міжнародного відмивання грошей" з кінцевою точкою у Барселоні.