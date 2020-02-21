Премьер Болгарии опроверг свою причастность к отмыванию денег в Барселоне

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов категорически отрицает наличие у него зарубежной недвижимости и участие в схеме по отмыванию денег в Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

"У меня нет ни одного дома или фирмы в Барселоне. Я был там 15 лет назад как мэр Софии. У меня нет ничего общего с этими компаниями, а отдельных людей я не видел 20 лет", - сказал Борисов.

Кроме того, по словам премьера Болгарии, ни один из органов власти Испании, ни полиция, ни антикоррупционная прокуратура не спрашивали у него никакой информации.

"Почему я должен отвечать за то, чему не было найдено никаких доказательств?" - заявил премьер-министр.

Борисов заявил, что не испытывает никакого волнения в связи с публикацией испанской газеты El Periodico и намерен продолжать свою работу на посту главы правительства еще год, до конца мандата.

Ранее сообщалось, что полиция Каталонии и антикоррупционная прокуратура расследуют возможную причастность премьера Болгарии Бойко Борисова к схеме "международного отмывания денег" с конечной точкой в ​​Барселоне.