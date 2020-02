Трамп надеется, что Украина и РФ "договорятся между собой"

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть улучшение двусторонних отношений между Украиной и Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил журналистам во время короткого общения перед Белым домом.

"Хотелось бы, чтобы они нашли общий язык между собой. Если бы это удалось, это было бы очень хорошо для мира", - заявил Трамп.

"If Ukraine and Russia can work out some agreement where they get along, to me that'd be very good" -- brilliant insights on international relations from Trump pic.twitter.com/lgrsUK1h10