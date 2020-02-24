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Трамп надеется, что Украина и РФ "договорятся между собой"

Понедельник, 24 февраля 2020, 07:43

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть улучшение двусторонних отношений между Украиной и Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил журналистам во время короткого общения перед Белым домом.

"Хотелось бы, чтобы они нашли общий язык между собой. Если бы это удалось, это было бы очень хорошо для мира", - заявил Трамп.

"Если Украина и Россия смогут разработать определенное соглашение, чтобы они ладили, для меня это было бы очень хорошо", - добавил американский президент.

Накануне Трамп назвал очередной "кампанией по дезинформации" сообщения в СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 году в США, чтобы помочь ему переизбраться.

Как сообщалось, на прошлой неделе представители американской разведки сообщили парламентариям, что Россия вмешивается в избирательную кампанию 2020 года, пытаясь поставить под сомнение честность голосования и помочь переизбранию президента Дональда Трампа.

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