Пасажирам Alitalia з Рима не дозволили зійти з літака на Маврикії через загрозу коронавірусу

Пасажирам рейсу авіакомпанії Alitalia з Рима не дозволили зійти з літака після приземлення сьогодні вранці в аеропорту Маврикія, острова в Індійському океані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

У зв'язку з поширенням нового коронавірусу в Італії влада Маврикія заявила, що в'їзд в країну можливий тільки в тому випадку, якщо пасажири погодяться пройти карантин у двох лікарнях в столиці країни.

Альтернативою є негайне повернення в Італію без висадки, на борту того ж літака, на якому вони прибули. Але зворотний рейс, запланований на полудень, вже заповнений.

Після первинного огляду місцева влада вирішила залишити на борту літака тільки близько 70 пасажирів з Ломбардії і Венето. Всі інші змогли зійти з літака без вимоги проходити карантин.

За останніми даними, в Італії від коронавірусу померли 5 людей, зафіксовано 219 випадків зараження.

Нагадаємо, уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.

Десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.