Коронавірус в Італії: влада закрила на карантин 10 муніципалітетів

Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив план на випадок надзвичайної ситуації пізно в суботу після того, як кількість хворих зросла до 76, а двоє італійських громадян померли від вірусу.

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Відповідно до плану, десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.

У так звану "червону зону" потрапили муніципалітети Во'Еуганео і Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Казальпустерленго, Фомбіо, Малео, Сомалья, Бертоніко, Терранова-деі-Пассеріні, Кастельгерундо і Сан-Фіорано.

За словами Конте, тепер буде заборонено в'їжджати або виїжджати з районів спалаху, якщо тільки не було надано спеціальний дозвіл.

Всі шкільні та спортивні заходи в цих районах призупинено, включаючи кілька футбольних матчів Серії А, які повинні відбутися в неділю.

Закрито школи, магазини і музеї, державні установи працюють в обмеженому режимі.

Поліція і, при необхідності, збройні сили будуть уповноважені забезпечувати дотримання цих правил. Недотримання заходів може каратися відповідно до статті Кримінального кодексу, яка передбачає штраф і арешт на строк до 3 місяців.

Італійська влада побоюється, що вірус може вийти за межі певних регіонів, що утруднить його локалізацію.

"Заразність цього вірусу дуже сильна і досить небезпечна", - сказав начальник Управління охорони здоров'я Ломбардії Джуліо Галлера.