Пассажирам Alitalia из Рима не разрешили сойти с самолета на Маврикии из-за угрозы коронавируса

Пассажиры рейса авиакомпании Alitalia из Рима были задержаны после приземления сегодня утром в аэропорту Маврикия, острова в Индийском океане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

В связи с распространением нового коронавируса в Италии власти Маврикия заявили, что въезд в страну возможен только в том случае, если пассажиры согласятся пройти карантин в двух больницах в столице страны.

Альтернативой является немедленное возвращение в Италию без высадки, на борту того же самолета, на котором они прибыли. Но обратный рейс, запланированный на полдень, уже заполнен.

После первоначального осмотра местные власти решили оставить на борту самолета только около 70 пассажиров из Ломбардии и Венето. Все остальные могут сойти без требования проходить карантин.

Согласно последним данным, в Италии от коронавируса скончались 5 человек, зарегистрировано 219 случаев инфицирования.

Напомним, правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

В соответствии с планом, десять небольших городов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома.