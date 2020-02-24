Коронавірус в Італії: "нульового пацієнта" досі не знайшли
В Італії зростає число випадків зараження новим коронавірусом Covid-19, але нульовий пацієнт, який є джерелом епідемії в країні, досі не знайдений, що викликає побоювання з приводу поширення хвороби.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriera della Sera.
Нульовий пацієнт - це перша людина в епідемії, яка була заражена патогеном - в даному випадку новим коронавірусом - і потім передала хворобу.
Влада Італії в даний час шукає пацієнта, який привіз в країну коронавірус, щоб простежити за ходом епідемії і зрозуміти поширення хвороби.
"Пацієнтом 1" вважається 38-річний чоловік з Ломбардії. Він працює в багатонаціональній компанії Unilever, яка має важливий майданчик недалеко від італійського містечка Кодоньо.
Влада спочатку вважала, що чоловік заразився від друга, який повернувся в січні з Китаю. Але ця гіпотеза була відкинута, тому що "на основі проведених випробувань не було вироблено антитіл" Covid-19, пояснили в Міністерстві охорони здоров'я.
Представники міністерства спільно з поліцією реконструювали останні тижні життя першого пацієнта і всі його контакти, починаючи від близьких родичів і закінчуючи попутниками в ділових поїздках.
Після захворювання чоловіка швидко пішли десятки інших випадків в околицях Кодоньо. У цьому місті з 15 000 жителів багато працюють навколо або в Мілані, який знаходиться в 60 км. Зараз по периметру Кодноьо встановлені кордони, місто ізольоване.
Нагадаємо, уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.
Десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.