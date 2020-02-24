У Франції затримали автобус з Італії через підозру на коронавірус

Автобус, який прибув у понеділок вранці з Мілана до французького Ліона, затриманий на автостанції у зв’язку з підозрою на випадок коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

Автобус FlixBus, який приїхав до Ліона на південному сході Франції близько 7 ранку, ізолювали на станції Lyon-Perrash. Це сталося після того як водія-італійця госпіталізували зі схожими симптомами як у нового коронавірусу.

Читайте також Коронавірус: українцям рекомендували тимчасово не відвідувати уражені провінції Італії

Навколо автобуса встановлений захисний периметр, але вся станція не закрита. Представники Національного агентства охорони здоров'я Франції перебувають на місці, щоб оцінити ситуацію. Весь медичний персонал працює в масках.

Понад 15 італійців перебувають всередині автобуса і наразі їм заборонено його покидати. Проте деяким людям, які підсіли в автобус в Ліоні, перш ніж він був ізольований, дозволили залишити транспортний засіб після швидкого огляду.

Дорогою до Ліона автобус зупинявся в Турині і Греноблі.

Мілан – столиця італійського регіону Ломбардія, де зафіксовано спалах коронавірусу.

У понеділок Італія повідомила про п'яту смерть в результаті вірусу, причому в країні зареєстровано найбільше підтверджених випадків захворювання в Європі.