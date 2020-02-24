У Франції затримали автобус з Італії через підозру на коронавірус
Автобус, який прибув у понеділок вранці з Мілана до французького Ліона, затриманий на автостанції у зв’язку з підозрою на випадок коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.
Автобус FlixBus, який приїхав до Ліона на південному сході Франції близько 7 ранку, ізолювали на станції Lyon-Perrash. Це сталося після того як водія-італійця госпіталізували зі схожими симптомами як у нового коронавірусу.
Навколо автобуса встановлений захисний периметр, але вся станція не закрита. Представники Національного агентства охорони здоров'я Франції перебувають на місці, щоб оцінити ситуацію. Весь медичний персонал працює в масках.
Понад 15 італійців перебувають всередині автобуса і наразі їм заборонено його покидати. Проте деяким людям, які підсіли в автобус в Ліоні, перш ніж він був ізольований, дозволили залишити транспортний засіб після швидкого огляду.
Дорогою до Ліона автобус зупинявся в Турині і Греноблі.
Мілан – столиця італійського регіону Ломбардія, де зафіксовано спалах коронавірусу.
У понеділок Італія повідомила про п'яту смерть в результаті вірусу, причому в країні зареєстровано найбільше підтверджених випадків захворювання в Європі.