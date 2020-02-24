Німеччина: поліція вважає навмисним наїзд на карнавалі з багатьма постраждалими

Водій, який у понеділок в обід в’їхав у натовп людей на карнавалі в Гессені, є громадянином Німеччини та, на думку поліції, скоїв наїзд навмисне.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеву газету Waldeckische Landeszeitung.

Інцидент із наїздом та багатьма постраждалими стався у місті Фолькмарзен в понеділок вдень. Фолькмарзен - невелике містечко в північній частині Гессена з населенням близько 6800 осіб.

За даними поліції, затриманий водій – 29-річний громадянин Німеччини, родом із цього регіону. Співробітник поліцейського управління північного Гессена Хеннінг Хінн заявив, що поліція вважає наїзд навмисним, проте говорити про його мотиви поки зарано.

Разом з тим поліція не виключає, що це була цілеспрямована спланована атака.

Точну кількість потерпілих наразі ні поліція, ні ЗМІ не називають. За даними видання Bild, щонайменше 30 людей постраждали. Waldeckische Landeszeitung пише про декілька десятків поранених, серед яких – важко травмовані та діти.

На місці наїзду правоохоронці продовжують проводити слідчі дії.

По обіді поліція оголосила, що всі карнавальні заходи у Гессені будуть скасовані у зв’язку з інцидентом в Фолькмарзені.