Аеропорт Генуї закривали через польоти кількох дронів
В Італії ввечері у четвер призупиняли роботу аеропорту Генуї після того, як поблизу летовища, ймовірно, зафіксували присутність дронів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky Tg24.
Міжнародний аеропорт імені Христофора Колумба в Генуї був закритий на дві години ввечері 19 листопада. О 20:10 було запроваджено заборону на польоти в повітряному просторі навколо аеропорту, яка була скасована після 22:00, після завершення всіх перевірок.
Рейс авіакомпанії ITA Airways, що прямував до Рима, був затриманий на злітно-посадковій смузі без дозволу на зліт. Згодом тривога була скасована, пасажирів висадили з літака, а потім знову посадили на борт.
Повідомлялося про можливу присутність дронів на схід і захід від злітно-посадкової смуги. Згідно з повідомленнями, йшлося про чотири або п’ять безпілотників. Їх помітив персонал диспетчерської вежі, який і вирішив закрити аеропорт.
Про інцидент повідомили судові органи, а на місце події прибула поліція. Це перший подібний випадок, що стався в італійському аеропорту.
Минулого тижня літак, що виконував рейс із Праги до Варшави, був змушений перервати посадку в аеропорту імені Фридерика Шопена через безпілотник, який помітили на траєкторії заходження на посадку.
Тим часом у німецькому аеропорту "Берлін-Бранденбург" запровадили нову систему виявлення дронів, яка дозволить фіксувати безпілотні апарати в зонах зльоту та посадки.
Крім того, система виявлення дронів з’явиться ще й в аеропортах Штутгарта і Гамбурга.