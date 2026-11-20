В Італії ввечері у четвер призупиняли роботу аеропорту Генуї після того, як поблизу летовища, ймовірно, зафіксували присутність дронів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky Tg24.

Міжнародний аеропорт імені Христофора Колумба в Генуї був закритий на дві години ввечері 19 листопада. О 20:10 було запроваджено заборону на польоти в повітряному просторі навколо аеропорту, яка була скасована після 22:00, після завершення всіх перевірок.

Рейс авіакомпанії ITA Airways, що прямував до Рима, був затриманий на злітно-посадковій смузі без дозволу на зліт. Згодом тривога була скасована, пасажирів висадили з літака, а потім знову посадили на борт.

Повідомлялося про можливу присутність дронів на схід і захід від злітно-посадкової смуги. Згідно з повідомленнями, йшлося про чотири або п’ять безпілотників. Їх помітив персонал диспетчерської вежі, який і вирішив закрити аеропорт.

Про інцидент повідомили судові органи, а на місце події прибула поліція. Це перший подібний випадок, що стався в італійському аеропорту.

Минулого тижня літак, що виконував рейс із Праги до Варшави, був змушений перервати посадку в аеропорту імені Фридерика Шопена через безпілотник, який помітили на траєкторії заходження на посадку.

Тим часом у німецькому аеропорту "Берлін-Бранденбург" запровадили нову систему виявлення дронів, яка дозволить фіксувати безпілотні апарати в зонах зльоту та посадки.

Крім того, система виявлення дронів з’явиться ще й в аеропортах Штутгарта і Гамбурга.