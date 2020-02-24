Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Генконсульство Украины в Милане ограничивает работу из-за коронавируса

Германия: неизвестный въехал в толпу на карнавале, много пострадавших

Пассажирам прямых рейсов из Италии в аэропортах Киева будут мерить температуру

Официально: саммит "Восточного партнерства" состоится 18 июня в Брюсселе






Германия: полиция считает преднамеренным наезд на карнавале со многими пострадавшими

Понедельник, 24 февраля 2020, 18:51

Водитель, который в понедельник в обед въехал в толпу на карнавале в Гессене, является гражданином Германии и, по мнению полиции, совершил наезд умышленно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местную газету Waldeckische Landeszeitung.

Инцидент с наездом и многими пострадавшими произошел в городе Фолькмарзен в понедельник днем. Фолькмарзен - небольшой городок в северной части Гессена с населением около 6800 человек.

Читайте также
Германия: неизвестный въехал в толпу на карнавале, много пострадавших

По данным полиции, задержанный водитель - 29-летний гражданин Германии, родом из этого региона. Сотрудник полицейского управления северного Гессена Хеннинг Хинн заявил, что полиция считает наезд намеренным, однако говорить о его мотивах пока рано.

Вместе с тем полиция не исключает, что это была целенаправленная спланированная атака.

Точное количество пострадавших пока ни полиция, ни СМИ не называют. По данным издания Bild, по меньшей мере 30 человек пострадали. Waldeckische Landeszeitung пишет о нескольких десятках раненых, среди которых - тяжело травмированные и дети.

На месте наезда правоохранители продолжают проводить следственные действия.

После обеда полиция объявила, что все карнавальные мероприятия в Гессене будут отменены в связи с инцидентом в Фолькмарзене.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия инциденты
powered by lun.ua