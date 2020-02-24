Германия: полиция считает преднамеренным наезд на карнавале со многими пострадавшими

Водитель, который в понедельник в обед въехал в толпу на карнавале в Гессене, является гражданином Германии и, по мнению полиции, совершил наезд умышленно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местную газету Waldeckische Landeszeitung.

Инцидент с наездом и многими пострадавшими произошел в городе Фолькмарзен в понедельник днем. Фолькмарзен - небольшой городок в северной части Гессена с населением около 6800 человек.

По данным полиции, задержанный водитель - 29-летний гражданин Германии, родом из этого региона. Сотрудник полицейского управления северного Гессена Хеннинг Хинн заявил, что полиция считает наезд намеренным, однако говорить о его мотивах пока рано.

Вместе с тем полиция не исключает, что это была целенаправленная спланированная атака.

Точное количество пострадавших пока ни полиция, ни СМИ не называют. По данным издания Bild, по меньшей мере 30 человек пострадали. Waldeckische Landeszeitung пишет о нескольких десятках раненых, среди которых - тяжело травмированные и дети.

На месте наезда правоохранители продолжают проводить следственные действия.

После обеда полиция объявила, что все карнавальные мероприятия в Гессене будут отменены в связи с инцидентом в Фолькмарзене.