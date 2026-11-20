Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи інцидент з порушенням польського повітряного простору, наголосив, що російська агресія становить загрозу для всієї Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав у себе в Х.

Сибіга зазначив, що відбулось не лише порушення повітряного простору Польщі, а й всього НАТО.

"Чергове вторгнення в повітряний простір Польщі (та НАТО) внаслідок масштабної російської атаки на Україну свідчить про загрози, які російська агресія становить для всієї Європи та трансатлантичної спільноти", – підкреслив він.

Міністр наголосив, що на тлі намагань Кремля ініціювати дискусії про "нову архітектуру безпеки в Європі", російські ракети та безпілотники безпосередньо підривають чинний порядок безпеки в Європі.

Першим кроком до його зміцнення, ймовірно, стало б припинення таких атак, додав він.

"Україна є першою лінією оборони проти російської загрози. Підтримуючи потенціал України, союзники захищають свій народ і свою безпеку", – вказав Сибіга.

Він наголосив на важливості посилити тиск на Росію, зміцнити протиповітряну оборону України та просувати мирні зусилля.

"Ми солідарні з Польщею та польським народом. Ми тісно співпрацюємо, щоб надати всю необхідну допомогу в розслідуванні цього інциденту та запобіганні подібних загроз у майбутньому", – резюмував глава МЗС.

Повідомляли, що урядовий центр безпеки Польщі отримав інформацію про загрозу з повітря у зв’язку з підозрою на порушення повітряного простору країни невідомими повітряними об’єктами на тлі масованої атаки Росії на Україну.

Згодом стало відомо, що польські військові перевіряють інформацію стосовно сильного вибуху у селищі Хмелек Люблінського воєводства.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав доповідь про можливе порушення польського повітряного простору.