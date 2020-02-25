Коронавірус: італійський регіон закупив 100 тисяч ватних тампонів і тестів

Служба охорони здоров’я італійського регіону Венето превентивно закупила 100 тисяч стерильних тампонів і тестів, а також 280 тисяч масок і 215 тисяч дезінфікуючих гелів для декількох місцевих закладів охорони здоров'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на il Mattino.

Ці масові замовлення на різне медичне обладнання здійснені для того, щоб впоратися з надзвичайними ситуаціями та гарантувати безпеку медиків та санітарів.

Це:

• 280 000 масок типів FFP2 і FFP3

• 100 000 тампонів і тестів

• 59 000 лабораторних костюмів

• 54 000 пар взуття

• 2100 захисних окулярів

• 215 000 дезінфікуючих гелів

Замовили також кілька тисяч рукавичок, яких вистачить на 3 місяці для всіх санітарних відділень, та 100 масок із захисним екраном.

Нагадаємо, в Італії кількість людей, померлих від коронавірусу, зросла до семи: шість - у Ломбардії та одна - у Венето.

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