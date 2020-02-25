Коронавірус: італійський регіон закупив 100 тисяч ватних тампонів і тестів
Служба охорони здоров’я італійського регіону Венето превентивно закупила 100 тисяч стерильних тампонів і тестів, а також 280 тисяч масок і 215 тисяч дезінфікуючих гелів для декількох місцевих закладів охорони здоров'я.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на il Mattino.
Ці масові замовлення на різне медичне обладнання здійснені для того, щоб впоратися з надзвичайними ситуаціями та гарантувати безпеку медиків та санітарів.
Це:
• 280 000 масок типів FFP2 і FFP3
• 100 000 тампонів і тестів
• 59 000 лабораторних костюмів
• 54 000 пар взуття
• 2100 захисних окулярів
• 215 000 дезінфікуючих гелів
Замовили також кілька тисяч рукавичок, яких вистачить на 3 місяці для всіх санітарних відділень, та 100 масок із захисним екраном.
Нагадаємо, в Італії кількість людей, померлих від коронавірусу, зросла до семи: шість - у Ломбардії та одна - у Венето.
Читайте детальніше: "Італія в полоні коронавірусу: як виник і як зупиняють спалах епідемії в Європі"