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Коронавірус: італійський регіон закупив 100 тисяч ватних тампонів і тестів

Вівторок, 25 лютого 2020, 11:22

Служба охорони здоров’я італійського регіону Венето превентивно закупила 100 тисяч стерильних тампонів і тестів, а також 280 тисяч масок і 215 тисяч дезінфікуючих гелів для декількох місцевих закладів охорони здоров'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на il Mattino.

Ці масові замовлення на різне медичне обладнання здійснені для того, щоб впоратися з надзвичайними ситуаціями та гарантувати безпеку медиків та санітарів.

Це:
• 280 000 масок типів FFP2 і FFP3 
• 100 000 тампонів і тестів
• 59 000 лабораторних костюмів 
• 54 000 пар взуття
• 2100 захисних окулярів
• 215 000 дезінфікуючих гелів

Замовили також кілька тисяч рукавичок, яких вистачить на 3 місяці для всіх санітарних відділень, та 100 масок із захисним екраном.

Нагадаємо, в Італії кількість людей, померлих від коронавірусу, зросла до семи: шість - у Ломбардії та одна - у Венето.

Читайте детальніше: "Італія в полоні коронавірусу: як виник і як зупиняють спалах епідемії в Європі"

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