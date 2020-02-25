В Італії від коронавірусу померли 7 людей, 230 - інфіковані
Вівторок, 25 лютого 2020, 08:03
В Італії кількість людей, померлих від коронавірусу, зросла до семи: шість - у Ломбардії та одна - у Венето.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.
Пацієнт, якого привезли з Лодіджіано у вихідні із позитивним тестом на коронавірус, помер у лікарні Сант-Анна в Комо.
У понеділок ввечері померла 62-річна жителька Кастільоне д'Адда. Вона мала також інші серйозні захворювання і перебувала на діалізі.
У регіоні Ломбардія кількість заражених людей зросла до 173 осіб. У Венето підтверджені 33 випадки захворювання. Ще 18 випадків зафіксовані в Емілії-Романьї, і по три в П'ємонті та Лаціо.
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Південному Тіролі, вважається, що ця провела певний час у Ломбардії.
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