Коронавирус: итальянский регион закупил 100 тысяч ватных тампонов и тестов

Служба здравоохранения итальянского региона Венето превентивно закупила 100 000 стерильных тестов, а также 280 000 масок и 215 000 дезинфицирующих гелей для нескольких местных учреждений здравоохранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на il Mattino.

Эти массовые заказы на различное медицинское оборудование осуществлены для того, чтобы справиться с чрезвычайными ситуациями и обеспечить безопасность медиков и санитаров.

Это:

• 280 000 масок типов FFP2 и FFP3

• 100 000 тампонов и тестов

• 59 000 лабораторных костюмов

• 54 000 пар обуви

• 2100 защитных очков

• 215 000 дезинфицирующих гелей

Заказали также несколько тысяч перчаток, которых хватит на 3 месяца для всех санитарных отделений, и 100 масок с защитным экраном.

Напомним, в Италии количество людей, умерших от коронавируса, возросло до семи: шесть - в Ломбардии и один - в Венето.

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