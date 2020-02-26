США на рік продовжили санкції проти Росії за анексію Криму

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Білого дому.

Санкції вперше були введені адміністрацією Барака Обама в 2014 році для захисту територіальної цілісності України.

"Дії і політика, що розглядаються в цих розпорядженнях, як і раніше становлять надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться в документі.

Під обмежувальні заходи потрапляють російські банки і компанії, великі підприємці, посадові особи високого рангу РФ, члени уряду колишнього президента України Віктора Януковича.

Санкції продовжуються щорічно.