США на год продлили санкции против России за аннексию Крыма
Среда, 26 февраля 2020, 07:36
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Белого дома.
Санкции впервые были введены администрацией Барака Обама в 2014 году для защиты территориальной целостности Украины.
"Действия и политика, рассматриваемые в этих распоряжениях, по-прежнему представляют собой необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе.
Под ограничительные меры попадают российские банки и компании, крупные предприниматели, должностные лица высокого ранга РФ, члены правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Санкции продлеваются ежегодно.
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