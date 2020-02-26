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США на год продлили санкции против России за аннексию Крыма

Среда, 26 февраля 2020, 07:36

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Белого дома.

Санкции впервые были введены администрацией Барака Обама в 2014 году для защиты территориальной целостности Украины.

"Действия и политика, рассматриваемые в этих распоряжениях, по-прежнему представляют собой необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Под ограничительные меры попадают российские банки и компании, крупные предприниматели, должностные лица высокого ранга РФ, члены правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Санкции продлеваются ежегодно.

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