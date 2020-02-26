Жителі Румунії спустошили магазини після закликів влади не панікувати щодо коронавірусу

Жителі Румунії у вівторок почали масово спустошувати полиці великих супермаркетів після оголошення влади про те, що запасів продуктів достатньо і не варто впадати в паніку через новий коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania TV.

Міністр охорони здоров'я Віктор Костач заявив в понеділок, що в Румунії є карантинні центри по всій країні, в яких можна розмістити 3559 осіб.

Міністр також сказав, якщо в Румунії відбудеться випадок коронавірусної інфекції, "у відділеннях інтенсивної терапії інфекційних лікарень є 90 місць".

У вівторок Костач сказав, що люди не повинні панікувати і їм не потрібно запасатися їжею. Крім того, він заявив, що представники супермаркетів у Румунії запевнили його, що немає ніяких проблем з харчами.

Відразу після цієї заяви в магазинах утворилися величезні черги. У соцмережах з'явилося безліч фотографій з порожніми полицями, де продавалися консерви, крупи і інші продукти тривалого зберігання.

Представники великих мереж супермаркетів в Румунії підтвердили, що люди скуповуються, немов у святкові дні і пообіцяли, що запаси скоро будуть відновлені.

У вівторок стало відомо, що в Італії госпіталізували з коронавірусом 71-річного чоловіка, який повернувся з Румунії.