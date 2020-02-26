Жители Румынии опустошили магазины после призывов власти не паниковать из-за коронавируса

Жители Румынии во вторник начали массово опустошать полки крупных супермаркетов после объявления властей о том, что запасов продуктов достаточно и не стоит впадать в панику из-за нового коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.

Министр здравоохранения Виктор Костач заявил в понедельник, что в Румынии есть карантинные центры по всей стране, в которых можно разместить 3559 человек.

Министр также сказал, что если в Румынии будет случай коронавирусной инфекции, "в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц есть 90 мест".

Во вторник Костач сказал, что люди не должны паниковать и им не нужно запасаться едой. Кроме того, он заявил, что представители супермаркетов в Румынии заверили его, что нет никаких проблем с продовольствием.

Сразу после этого заявления в магазинах образовались огромные очереди. В соцсетях появилось множество фотографий с пустыми полками, где продавались консервы, крупы и другие продукты длительного хранения.

Представители крупных сетей супермаркетов в Румынии подтвердили, что люди скупаются, как в праздничные дни, и пообещали, что запасы скоро будут восстановлены.

Во вторник стало известно, что в Италии госпитализировали с коронавирусом 71-летнего мужчину, который вернулся из Румынии.