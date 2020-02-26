У Парижі ізолювали відділення поліції через корейських туристів, яким стало зле
Середа, 26 лютого 2020, 15:45
У 16-му окрузі Парижа закрили в якості запобіжного заходу поліцейський відділок через підозру на коронавірус у туристів з південної Кореї.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Рішення про закриття відділку було прийняте після того як туди прийшли двоє південнокорейських туристів, які сказали, що хворі. Перед цим туристи побували в Італії.
Наразі медики перевіряють наявність вірусу у туристів і співробітників відділку.
У понеділок ще одна поліцейська дільниця в 13-му окрузі була тимчасово закрита після того, як китайському туристу, який прийшов подати скаргу, стало погано.
Лікарі тоді прийшли до висновку, що зараження не було.
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