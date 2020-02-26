В Париже изолировали отделение полиции из-за корейских туристов, которым стало плохо

В 16-м округе Парижа закрыли в качестве меры предосторожности полицейский участок по подозрению в коронавирусе у туристов из Южной Кореи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Решение о закрытии отделения было принято после того, как туда пришли двое южнокорейских туристов, которые сказали, что больны. Перед этим туристы побывали в Италии.

Сейчас медики проверяют наличие вируса у туристов и сотрудников отделения.

В понедельник еще один полицейский участок в 13-м округе был временно закрыт после того, как китайскому туристу, который пришел подать жалобу, стало плохо.

Врачи тогда пришли к выводу, что заражения не было.