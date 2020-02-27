ЄС готує санкції за кібератаки проти Росії та Китаю - Bloomberg

Євросоюз може ввести санкції проти структур, пов'язаних з Росією і Китаєм, а також кількох приватних осіб за кібератаки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на дипломатів, знайомих з ситуацією.

П'ятеро дипломатів заявили, що переговори щодо запропонованих заходів почнуться вже цього тижня, відмовившись при цьому назвати цільові об'єкти і відповідні інциденти.

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Дипломати, як правило, побоюються ділитися інформацією про санкції заздалегідь через занепокоєння про судовий позов і про те, що переслідувані особи можуть перемістити свої активи, щоб уникнути каральних заходів.

За словами дипломата, процес, який починається з обговорень між експертами з кібербезпеки до того, як уряди країн ЄС схвалять рішення, може зайняти близько двох місяців.

Агентство відзначає, що ці заходи можуть стати першим випадком застосування режиму кіберсанкцій ЄС, який зокрема передбачає заборону на в'їзд і заморожування активів

Рішення про введення санкцій повинно бути одноголосно схвалене всіма 27 країнами союзу. Один з дипломатів сказав, що в блоці існує консенсус щодо того, що немає сенсу мати інструмент кіберсанкцій без його використання.