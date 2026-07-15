У МЗС Болгарії пояснили, чому країна вийшла з "коаліції рішучих"

Болгарія вважає, що дипломатичний напрям у пошуках завершення війни Росії проти України досі використовувався недостатньо, однак готова й надалі допомагати Києву, передусім у забезпеченні енергетичної безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова у Києві, її цитує "Укрінформ".

Глава дипломатії Болгарії відповідала на запитання про причини виходу її країни з "коаліції рішучих".

"Думаю, що всі ми прагнемо досягти стійкого і справедливого миру. Для цього необхідно працювати за кількома політичними напрямами. Це продовження підтримки України, ефективні економічні заходи проти Росії, а також дипломатичний трек, який мав би привести сторони за стіл переговорів. Ми вважаємо, що третій напрям використовувався недостатньо", – заявила Петрова-Чамова.

Міністерка додала, що її країна підтримуватиме всі дипломатичні зусилля, а також санкційну політику ЄС.

За її словами, Болгарія готова і надалі робити внесок у енергетичну безпеку України напередодні майбутньої зими.

"Болгарія розташована на перетині кількох критично важливих маршрутів, які дають нам змогу підтримувати Україну шляхом постачання газу та інших джерел енергії. Це один із напрямів, над яким ми зараз активно працюємо", – пояснила Петрова-Чамова.

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев оголосив 14 липня, що його країна більше не братиме участі у форматі "коаліції рішучих". Радев пояснив, що Болгарія не буде частиною коаліції, яка підтримує продовження військової допомоги Україні замість дипломатичних зусиль для досягнення миру.

Радев також дистанціювався від участі в так звані "антибалістичній коаліції". Коментуючи ініціативу, в якій беруть участь 10 країн, він заявив, що "рішення, що впливають на нашу колективну безпеку, приймаються в іншому форматі, в іншому місці". "Ці речі вирішуються в межах ЄС, в межах НАТО, де Болгарія має свою вагу", – сказав Радев.