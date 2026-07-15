У США викарбують доларову монету з обличчям Трампа

Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив, що Монетний двір Сполучених Штатів незабаром розпочне випуск нової монети номіналом 1 долар із зображенням президента Дональда Трампа на честь 250-ї річниці незалежності США.

Про це Бессент написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

На аверсі монети зображено Трампа поруч із написом "In God We Trust" ("Ми віримо в Бога"). Навколо нього розміщено написи "Liberty" ("Свобода") та "1776–2026".

На зворотному боці монети зображено орла, який тримає стріли в одній лапі, а в іншій – оливкову гілку.

Бессент зазначив у дописі на X, що ця монета "відзначає силу американських цінностей та обіцянку нації, відданої збереженню свободи для всіх".

З початку свого другого терміну Трамп та його союзники наполягають на перевипуску валюти та документів федерального випуску, на яких буде зображено ім’я та портрет президента. Серед прикладів – ювілейний паспорт із зображенням Трампа на сторінках та додавання його підпису на щойно надрукованих купюрах номіналом 100 доларів.

Також є пропозиції розмістити зображення президента на монетах із 24-каратного золота та на ювілейних купюрах номіналом 250 доларів.

Торік Трамп представив для багатих іноземців "золоту карту" зі своїм обличчям.