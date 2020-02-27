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Представники окупантів з Ялти зустрілись з владою Ніцци - посол

Четвер, 27 лютого 2020, 19:20

Представники окупантів з Ялти відвідали Ніццу, де провели зустрічі з місцевою владою.

Про це у мікроблозі Twitter повідомив посол України у Франції Олег Шамшур, пише "Європейська правда".

"Представники так званої  "мерії Ялти" гастролювали днями в Ніцці, зустрічались з місцевою владою під прикриттям традиційного карнавалу.

Ну який карнавал без маріонеток і блазнів?", - написав український дипломат.

"Втім, репутації місцевої влади такі гості точно не на користь. Офіційна позиція Франції незмінна: Крим - це Україна!", - додав посол.

Як відомо, Росія окупувала Крим у 2014 році. Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації півострова.

Ключові міжнародні організації, в тому числі Генасамблея ООН, засудили дії Кремля. Євросоюз і США ввели проти РФ персональні та секторальні санкції.

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Крим Франція
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