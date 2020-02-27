Представники окупантів з Ялти зустрілись з владою Ніцци - посол

Представники окупантів з Ялти відвідали Ніццу, де провели зустрічі з місцевою владою.

Про це у мікроблозі Twitter повідомив посол України у Франції Олег Шамшур, пише "Європейська правда".

"Представники так званої "мерії Ялти" гастролювали днями в Ніцці, зустрічались з місцевою владою під прикриттям традиційного карнавалу.

Ну який карнавал без маріонеток і блазнів?", - написав український дипломат.

"Втім, репутації місцевої влади такі гості точно не на користь. Офіційна позиція Франції незмінна: Крим - це Україна!", - додав посол.

Представники т.зв."мерії Ялти" гастролювали днями в Ніцці, позустрічались з місцевою владою під прикриттям традиційного Карнавалу.Ну який карнавал без маріонеток і блазнів? Втім,репутації місцевої влади такі гості точно не на користь. Офіційна позиція🇫🇷 незмінна: Крим-це Україна! pic.twitter.com/0wqKTqjXNk — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) February 27, 2020

Як відомо, Росія окупувала Крим у 2014 році. Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації півострова.

Ключові міжнародні організації, в тому числі Генасамблея ООН, засудили дії Кремля. Євросоюз і США ввели проти РФ персональні та секторальні санкції.