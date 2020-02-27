Представители оккупантов из Ялты встретились с властями Ниццы - посол

Представители оккупантов из Ялты посетили Ниццу, где провели встречи с местными властями.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур, пишет "Европейская правда".

"Представители так называемой "мэрии Ялты" гастролировали на днях в Ницце, встречались с местными властями под прикрытием традиционного карнавала.

Ну какой карнавал без марионеток и шутов? ", - написал украинский дипломат.

"Впрочем, репутации местной власти такие гости точно не на пользу. Официальная позиция Франции неизменна: Крым - это Украина!", - добавил посол.

Представники т.зв."мерії Ялти" гастролювали днями в Ніцці, позустрічались з місцевою владою під прикриттям традиційного Карнавалу.Ну який карнавал без маріонеток і блазнів? Втім,репутації місцевої влади такі гості точно не на користь. Офіційна позиція🇫🇷 незмінна: Крим-це Україна! pic.twitter.com/0wqKTqjXNk — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) February 27, 2020

Как известно, Россия оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации полуострова.

Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.