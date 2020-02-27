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Представители оккупантов из Ялты встретились с властями Ниццы - посол

Четверг, 27 февраля 2020, 19:20

Представители оккупантов из Ялты посетили Ниццу, где провели встречи с местными властями.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур, пишет "Европейская правда".

"Представители так называемой "мэрии Ялты" гастролировали на днях в Ницце, встречались с местными властями под прикрытием традиционного карнавала.

Ну какой карнавал без марионеток и шутов? ", - написал украинский дипломат.

"Впрочем, репутации местной власти такие гости точно не на пользу. Официальная позиция Франции неизменна: Крым - это Украина!", - добавил посол.

 Как известно, Россия оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации полуострова.

Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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