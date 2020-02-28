Туреччина відкрила кордони в ЄС для сирійських біженців - Reuters

Туреччина більше не буде стримувати на кордоні сирійських біженців, які намагаються потрапити до Європи, через загострення ситуації в Ідлібі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив високопоставлений турецький чиновник в коментарі Reuters.

"Ми вирішили, по суті, негайно, перестати зупиняти сирійських біженців, які намагаються дістатися до Європи по суші або по морю. Всі біженці, включаючи сирійців, тепер можуть в'їжджати до Європейського Союзу", - сказав чиновник, який побажав залишитися неназваним.

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Він додав, що в очікуванні швидкого прибуття біженців з Ідлібу турецьким поліцейським, береговій охороні і прикордонним службам було наказано не втручатися в ситуацію на сухопутних і морських шляхах біженців.

Близько мільйона мирних жителів були переміщені до турецького кордону з грудня, коли підтримувані Росією сирійські урядові сили захопили територію у підтримуваних Туреччиною сирійських повстанців.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.