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Туреччина бомбить сили Асада в Ідлібі у відповідь на авіадуари

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Туреччина бомбить сили Асада в Ідлібі у відповідь на авіадуари

П'ятниця, 28 лютого 2020, 07:49

Міністерство оборони Туреччини опублікувало відео ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь на авіаудари, в результаті яких загинули 33 турецьких військових.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Запис з безпілотника опублікований на сайті державного турецького агентства Anadolu. Стверджується, що турецькі війська знищують військову техніку, позиції і живу силу військ сирійського президента Башара Асада.

Також повідомляється, що за останні 17 днів війська Туреччини "нейтралізували" 1709 елементів режиму Асада в ході операції в провінції Ідліб.

Турецька влада після авіаударів заявила, що "веде вогонь по всіх відомих цілях режиму Башара Асада в Сирії за допомогою своїх повітряних і наземних засобів підтримки вогню".

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.

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