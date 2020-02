Туреччина бомбить сили Асада в Ідлібі у відповідь на авіадуари

Міністерство оборони Туреччини опублікувало відео ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь на авіаудари, в результаті яких загинули 33 турецьких військових.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Запис з безпілотника опублікований на сайті державного турецького агентства Anadolu. Стверджується, що турецькі війська знищують військову техніку, позиції і живу силу військ сирійського президента Башара Асада.

Turkey has neutralized a total of 1,709 regime elements in operations in Idlib, northwestern Syria over the past 17 days https://t.co/0et8ggXt7p

Також повідомляється, що за останні 17 днів війська Туреччини "нейтралізували" 1709 елементів режиму Асада в ході операції в провінції Ідліб.

Turkish military also releases footages showing that it has destroyed Syrian regime targets in Idlib in response to attacks that left a number of Turkish soldiers dead pic.twitter.com/q0SdSU4MUV