Швейцарія заборонила всі масові заходи через загрозу коронавірусу

Через загрозу коронавірусу Федеральна рада Швейцарії заборонила всі масові заходи за участю більше тисячі осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Заборона діє як мінімум до 15 березня і введена Федеральною радою для стримування поширення вірусу.

Заборона поширюється на всі заходи, на яких одночасно присутні більше тисячі осіб. Це можуть бути карнавальні паради, концерти, популярні спортивні заходи.

Для заходів, в яких бере участь менше тисячі осіб, рішення повинні прийматися на індивідуальній основі. Організатори разом з відповідальними органами кантонів повинні зважити, чи можуть вони організувати захід чи ні.

Під дію заборони потрапив і Женевський автосалон, який мав проводитися з 5 по 15 березня. Подію скасували вперше за 70 років.

Федеральна рада класифікує ситуацію навколо нового коронавірусу як "особливу" відповідно до закону про епідемії. Це означає, що Федеральна рада може сама приймати рішення щодо заходів, за які зазвичай відповідають кантони.

Перші випадки зараження коронавірусом зафіксували у Швейцарії цього тижня.