Швейцария запретила все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

Из-за угрозы коронавируса Федеральный совет Швейцарии запретил все массовые мероприятия с участием более тысячи человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Запрет действует как минимум до 15 марта и введен Федеральным советом для сдерживания распространения вируса.

Запрет распространяется на все мероприятия, на которых одновременно присутствуют более тысячи человек. Это могут быть карнавальные шествия, концерты, популярные спортивные мероприятия.

Для мероприятий, в которых участвует менее тысячи человек, решения должны приниматься на индивидуальной основе. Организаторы вместе с ответственными органами кантонов должны взвесить, могут они организовать мероприятие или нет.

Под действие запрета попал и Женевский автосалон, который должен был проводиться с 5 по 15 марта. Событие отменили впервые за 70 лет.

Федеральный совет классифицирует ситуацию вокруг нового коронавируса как "особую" в соответствии с законом об эпидемии. Это означает, что Федеральный совет может сам принимать решения по мероприятиям, за которые обычно отвечают кантоны.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Швейцарии на этой неделе.