Негода на півдні Німеччини: одна жертва і 8 потерпілих

Сильні вітри та снігопад рано в п’ятницю, 28 лютого, призвели до аварій на півдні та південному заході Німеччини, які призвели до загибелі жінки в автомобілі та поранення восьми в автобусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Жінка загинула в ДТП на засніженій дорозі Рейнланд-Пфальц. Тим часом автобус із Хорватії перекинувся через поривчастий вітер у Томердінгені в Баден-Вюртемберзі - травмувалося восьмеро людей, двоє - тяжко.

Кілька залізничних рейсів були також скасовані або в межах запобіжних заходів, або через повалені дерева.

У четвер футбольний матч Ліги Європи між Зальцбургом та "Айнтрахтом" (Франкфурт) ненадовго перенесли через шторм.

Німецькі синоптики кажуть, що зимова погода скоро закінчиться, а у вихідні температура знову зросте.