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Негода на півдні Німеччини: одна жертва і 8 потерпілих

П'ятниця, 28 лютого 2020, 15:21

Сильні вітри та снігопад рано в п’ятницю, 28 лютого, призвели до аварій на півдні та південному заході Німеччини, які призвели до загибелі жінки в автомобілі та поранення восьми в автобусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Жінка загинула в ДТП на засніженій дорозі Рейнланд-Пфальц. Тим часом автобус із Хорватії перекинувся через поривчастий вітер у Томердінгені в Баден-Вюртемберзі - травмувалося восьмеро людей, двоє - тяжко.

 
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Кілька залізничних рейсів були також скасовані або в межах запобіжних заходів, або через повалені дерева.

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