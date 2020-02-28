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Непогода на юге Германии: одна жертва и 8 пострадавших

Пятница, 28 февраля 2020, 15:21

Сильные ветры и снегопад рано утром в пятницу, 28 февраля, привели к авариям на юге и юго-западе Германии, которые привели к гибели женщины в автомобиле и ранениям восьми человек в автобусе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Женщина погибла в ДТП на заснеженной дороге в Рейнланд-Пфальц. Автобус из Хорватии перевернулся из-за порывистого ветра в Томердингене в Баден-Вюртемберге - травмировались восемь человек, двое - тяжело.

 
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Несколько железнодорожных рейсов были также отменены или в рамках предупредительных мер, или из-за поваленных деревьев.

В четверг футбольный матч Лиги Европы между "Зальцбургом" и "Айнтрахтом" (Франкфурт) ненадолго отложили из-за шторма.

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Германия стихийные бедствия
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