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Біля Ліонського вокзалу в Парижі спалахнула масштабна пожежа

П'ятниця, 28 лютого 2020, 20:33

Біля Ліонського вокзалу в Парижі у п’ятницю ввечері сталася масштабна пожежа, яка призвела до евакуації підземної частини вокзалу і метро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Стовп чорного диму огорнув небо близько 6 години вечора в східній частині Парижа на вулиці Барсі. Клуби диму покрили вокзал Гар-де-Ліон.

За словами поліції, пожежу почала група протестувальників проти концерту конголезького співака Фалі Іпупи, який у п'ятницю виступає на паризькій AccorHotels Arena, розташованій поруч з вокзалом. Іпупа вважається прибічником режиму Демократичної республіки Конго.

 

Протестувальники палили скутери і сміття поруч зі станцією та перешкоджали пожежникам виконувати свою роботу. Демонстрація була заборонена паризькою владою. Учасниками протесту були переважно члени конголезької діаспори у Франції.

За повідомленням поліції, вогонь погасили близько 18:30, але підземну частину вокзалу і метро з міркувань безпеки довелось евакуювати.

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