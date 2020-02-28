У Лионского вокзала в Париже вспыхнул масштабный пожар

У Лионского вокзала в Париже в пятницу вечером произошел масштабный пожар, который привел к эвакуации подземной части вокзала и метро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Столб черного дыма окутал небо около шести часов вечера в восточной части Парижа на улице Барсе. Клубы дыма покрыли вокзал Гар-де-Лион.

#GareDeLyon, 28/02/20,17h40



Vraisemblablement en lien avec les émeutes contre la venue du rappeur congolais #FallyIpupa en concert à #Bercy ce soir pic.twitter.com/pRpEwhZCvp — Jule75018 (@jule7518) February 28, 2020

По словам полиции, пожар начала группа протестующих против концерта конголезского певца Фали Ипупы, который в пятницу выступает на парижской AccorHotels Arena, расположенной рядом с вокзалом. Ипупа считается сторонником режима Демократической республики Конго.

Протестующие жгли скутеры и мусор рядом со станцией и не давали пожарным выполнять свою работу. Демонстрация была запрещена парижской властью. Протестующими были преимущественно члены конголезской диаспоры во Франции.

По сообщению полиции, огонь погасили около 18:30, но подземную часть вокзала и метро из соображений безопасности пришлось эвакуировать.